Catania, Ferraù: “Sigi completa qualcosa storico”

CATANIA – “Sono stanco, felice ed emozionato. Sigi completa qualcosa di straordinario e storico per il Calcio Catania. È stata una giornata emozionante, una trattativa durata parecchi mesi, ma tutti sapevano che l’interesse manifestato da Tacopina poteva rilanciare il Catania”. A dirlo è Giovanni Ferraù, presidente di Sigi, dopo aver siglato l’accordo per la cessione del club a Joe Tacopina. Intervistato da Il Catanista, l’avvocato ha poi proseguito: “Sono felice come nel mese di luglio quando i pazzi imprenditori della Sigi hanno salvato la matricola e soprattutto oggi consegnano a Tacopina un Catania in salute dal punto di vista tecnico e sicuramente con un lavoro avviato sulla situazione debitoria”, ha aggiunto Ferraù. Infine, Ferraù sul centro sportivo ha aggiunto: “Catania ha la fortuna di avere Torre del Grifo, che rappresenta il vero valore aggiunto e adesso un nuovo capitolo molto affascinante per il futuro. Noi saremo rossazzurri dentro al nostro cuore, lo stesso usato in questi mesi di duro lavoro”.