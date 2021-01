Catania, Tacopina: “Porteremo squadra dove merita”

"Il nostro riferimento è Maurizio Pellegrino. In questo momento ‘la barca’ è sua, formalmente non posso ancora intervenire"

CATANIA – “È un onore enorme per me, sono molto orgoglioso da siciliano. Questo è un primo passo, ora aspettiamo il closing che arriverà a febbraio. Ringrazio Nicolosi, Ferraù e il sindaco Pogliese è stata una grande esperienza arrivare a questo punto. Porteremo il Catania dove merita“. Queste le parole di Joe Tacopina dopo aver firmato il contratto in cui si impegna ad acquistare il 100% delle quote del club etneo. L’avvocato americano ha poi proseguito parlando del mercato di gennaio: “Ho parlato con Raffaele e i calciatori all’allenamento che ho visto, ma prima di approfondire voglio finire con il closing – ha sottolineato Tacopina ai microfoni de Il Catanista -. Il nostro riferimento è Maurizio Pellegrino. In questo momento ‘la barca’ è sua, formalmente non posso ancora intervenire”.