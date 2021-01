Danneggiano il treno con un martello, denunciati due 14enni

PALERMO – La Polfer di Palermo ha denunciato due quattordicenni per tentato furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. I due ragazzi che viaggiavano a bordo di un treno regionale sulla tratta Termini Imerese-Palermo, sono stati bloccati mentre con un martelletto in dotazione sui treni, stavano danneggiando i vagoni. Una volta scoperti, si sono rifugiati nel bagno da dove sono usciti solo dopo le insistenti richieste dal capotreno, per poi rifiutarsi di scendere, nonostante fossero senza biglietto, causando ritardo al convoglio.

