Incidente a Patti, perde controllo del trattore e muore

Tragedia nella giornata di oggi a Patti. Un sessantenne Antonino Pascale, intorno alle 13.30, ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava a bordo di un trattore nella zona di Sant’Antonio Abate- Ponte Provvidenza. Per cause al vaglio dei carabinieri, l’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, morendo sul colpo.

Sul posto del tragico incidente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme agli operatori del 118. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.