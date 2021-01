Lo screening a Palermo, 1.474 tamponi in una giornata

PALERMO – Prosegue l’attività di screening per il Covid dell’Asp di Palermo negli istituti scolastici di città e provincia. Nella giornata di venerdì sono stati complessivamente 1.474 i tamponi effettuati e 4 i positivi (0,27%), di cui 532 tamponi ed un positivo al drive in della Fiera del Mediterraneo. L’attività riguarda studenti, personale docente e non docente. Il drive in della Fiera sarà dedicato oggi e domani dalle ore 14 alle 18 esclusivamente al mondo della scuola.

Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori (che potranno essere sottoposti anche loro al tampone rapido). Oggi e domani, l’accesso libero al Drive In della Fiera del Mediterraneo è consentito dalle ore 8 alle ore 14. Contemporaneamente proseguono gli screening direttamente negli Istituti scolastici. I positivi al tampone rapido, vengono sottoposti immediatamente al tampone molecolare nel rispetto dei protocolli per la verifica definitiva. Dal 17 novembre 2020 al 15 gennaio 2021 sono stati complessivamente 20.352 i tamponi e 82 i positivi (0,4%) tra studenti e personale scolastico, mentre nel solo 2021 (2 gennaio-15 gennaio) 4.525 i tamponi e 9 i positivi (0,2%).

(ANSA).