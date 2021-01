Lo screening scolastico: scoperti 11 positivi su 4.596 tamponi

PALERMO – Soltanto lo 0,24% delle persone che si sono sottoposte venerdì e sabato, a Palermo e provincia, allo screening scolastico sono risultate positive al tampone rapido. Così come previsto dai protocolli sanitari, nella stessa sede si è proceduto al tampone molecolare per la verifica definitiva.

L’attività, che non si è mai interrotta nemmeno durante il periodo festivo – nell’ambito di una precisa programmazione del direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, e del commissario per l’emergenza Covid Renato Costa – è stata ulteriormente intensificata nel week-end. Tra venerdì e ieri, sono stati 4.596 i tamponi effettuati ed 11 i positivi riscontrati, dei quali 3.714 tamponi e 7 positivi sabato. Dal 2 gennaio ad oggi sono 7.647 i tamponi effettuati dall’Asp di Palermo e 16 i positivi riscontrati (0,21%).

L’attività prosegue anche oggi, sia in città che in provincia. Sono le Usca scolastiche che stanno curando nell’intero territorio lo screening organizzato sia in modalità drive in che direttamente negli istituti. Coinvolta l’intera popolazione scolastica di elementari e medie, e cioè docenti e non docenti, studenti e genitori. Al drive in della Fiera del Mediterraneo è stata dedicata in esclusiva la fascia oraria che va dalle 14 alle 18,anche oggi. (ANSA).