Marina di Ragusa, Utro: “Col Paternò sfida difficilissima”

MARINA DI RAGUSA – “Parlare di normalizzazione mi sembra eccessivo. Cercheremo di prenderci la normalità con la continuità. Stiamo cercando di migliorare la condizione di tutto il gruppo. Abbiamo ancora dei ragazzi fermi per il Covid, ma la disponibilità, l’attenzione e la voglia del gruppo ci sono”. A dirlo è Salvatore Utro tecnico del Marina di Ragusa, in vista della gara contro il Paternò. Per l’allenatore della compagine iblea i loro avversari sono “una squadra che ha una classifica che dice si tratti di una formazione quadrata, spigolosa e non facile da incontrare – ha spiegato Utro -. Si tratta di un club che ha una storia e che ha fatto la C1. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra che ha orgoglio e molta attenzione nel tenere il campo. Fuori casa hanno incassato solo tre gol e hanno grande compattezza. Sarà una sfida difficilissima ma va giocata. Noi stiamo cercando di ottimizzare al meglio i nuovi giocatori cercando di posizionarli nei ruoli in cui sono più a loro agio. Abbiamo cercato di prendere giocatori funzionali, conoscendo le loro caratteristiche. Diamogli tempo di inserirsi in un nuovo gruppo. Dobbiamo consentire ai ragazzi di trovare la giusta condizione e i giusti automatismi – ha concluso l’allenatore del Marina di Ragusa -. Dobbiamo farci trovare pronti però alla sfida col Paternò”.