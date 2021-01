Paternò, Catalano: “Col Marina di Ragusa faremo bene”

PATERNÒ – “Una partita difficile e importante per noi, un altro scontro diretto che dovremo affrontare nel migliore dei modi anche se il periodo non è bello per le tante defezioni che abbiamo”. Presenta così la sfida contro il Marina di Ragusa il tecnico del Paternò, Gaetano Catalano. Il tecnico degli etnei ha poi proseguito: “I ragazzi stanno lavorando bene e sono convinto faremo bene anche domenica.

“Una settimana difficile, tra infortuni, squalificati abbiamo dovuto fare la conta – ha sottolineato Catalano -. I ragazzi però si sono impegnati e hanno fatto un grandissimo lavoro, tutti si stanno ritagliando lo spazio per dimostrare che ci sono e possono fare parte di questa squadra. In questo girone sono tutte partite difficili, la partita più difficile è però quella che stiamo vivendo in questo momento per la positività di qualche calciatore e l’infortunio o la squalifica di qualcun altro. Non abbiamo una grandissima rosa, ma è composta da giocatori importanti e uomini che finora hanno fatto bene”, ha concluso l’allenatore del Paternò.