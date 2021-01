L’esordio della zona rossa, a Palermo luci e ombre VIDEO

In centro solo runner e ciclisti, ma nella zona di via Maqueda troppa gente in strada

PALERMO – Nel primo giorno della zona rossa a Palermo sono pochi gli esercizi commerciali aperti e poche le persone in strada. In centro solo ciclisti e runner, persone a passeggio con il cane, mentre le forze dell’ordine invitano i cittadini a seguire le regole. Non appena si raggiunge via Maqueda, però, la situazione cambia: parecchie le persone che stazionano in strada, mentre i commercianti si lamentano degli scarsi controlli e in molti si domandano se sia il caso di restare aperti considerati gli incassi minimi. Anche al mercato di Ballarò – meno affollato del solito – i venditori lamentano un calo degli affari.