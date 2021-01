Russotto: “Catania grande squadra”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania di Joe Tacopina comincia bene. La squadra etnea mette al tappeto con il risultato di 2-1 il Foggia e continua a scalare posizioni in classifica.

Al termine della gara Andrea Russotto, da poco ritornato in Sicilia, ha parlato così: “Per me è una grandissima gioia essere tornato qui, avevo lasciato Catania a malincuore. Ringrazio la società e il mister per questa opportunità, e anche i miei compagni che mi hanno aiutato a integrarmi”.

“Adesso – continua il centrocampista – dobbiamo lavorare e crescere, soprattutto sull’aspetto fisico sono più indietro. Per oggi c’è solo la gioia dei tre punti. Questa è una squadra con grandissima qualità, con giocatori forti”.

“Piccolo, sul mio assist, ha fatto un movimento importante. Il Catania è cresciuto tanto da inizio, continuiamo su questa strada”.

