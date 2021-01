Valente: “Ci lecchiamo le ferite. Abbiamo avuto un calo mentale”

PALERMO – Il primo gol di Valente con la maglia del Palermo non porta i frutti sperati. L’esterno ex Carrarese ha sbloccato la gara conto la Virtus Francavilla che, alla fine, si è imposta per 2-1.

“Avrei preferito il gol fosse servito per trovare la vittoria. Siamo qui a leccarci le ferite. La squadra è unita per cercare un risultato importante la settimana prossima e vedere insieme al mister cosa abbiamo sbagliato oggi”.

Anche Valente, come fatto da Boscaglia, parla del calo avuto dalla squadra tra primo e secondo tempo: “Forse c’è stato un calo mentale perché fisicamente stiamo bene. Non siamo entrati con il piglio giusto. Nel primo tempo abbiamo creato delle difficoltà, forse siamo entrati timorosi e ci siamo abbassati. Bisognerà migliorare questa cosa con le direttive del mister”.

“Penso che il mister sappia bene quello che deve fare e dire. Ci ha spronato a stare sul pezzo. Dobbiamo prendere questa sconfitta nella maniera giusta e da domani lavorare ancora più intensamente”.

“Da questa situazione – continua Valente – si esce solamente con il lavoro. Non dobbiamo guardare la classifica e fare proclami perché non portano da nessuna parte. Pensiamo alla gara di domenica e non a dove potremo essere alla fine dell’anno. Il campionato è difficile e dobbiamo entrare in tutte le gare con il piglio giusto”.