Si torna in classe: in Veneto 4mila studenti in quarantena dopo il Natale

Rientrano in classe 640 mila studenti delle superiori. Sono i ragazzi di 4 Regioni: 256 mila del Lazio; 13 mila del Molise; 176 mila del Piemonte; 196 mila dell’Emilia Romagna che si sommano a quelli di Toscana, Valle d’Aosta e Abruzzo che già dall’11 gennaio frequentano in presenza al 50%. Il Cts dà l’ok precisando che, se qualche presidente di regione deciderà diversamente, “se ne assumerà la responsabilità”. In Veneto 200 classi di elementari e medie, per un totale di 4.000 ragazzi, sono in quarantena perché è stata accertata la positività di alcuni dopo le vacanze di Natale. Blitz notturno del ‘Comitato in Difesa della Scuola’ che blocca gli ingressi dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con catene e lucchetti,

attaccando cartelli con la scritta: “Chiuso per incompetenza”