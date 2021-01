Catania, Raffaele: “Teniamo i piedi per terra”

CATANIA – “Ancora non abbiamo fatto niente, siamo solo al giro di boa, dobbiamo confermarci e anche migliorarci dove possibile”. Questo il pensiero di mister Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, dopo il successo di ieri per 2-1 col Foggia al Massimino: “Siamo il quinto attacco, negli ultimi due mesi abbiamo segnato tanto – ha sottolineato Raffaele -. Il bilancio è largamente positivo dopo il girone di andata, teniamo i piedi per terra e evitiamo i cali di concentrazione”. Poi sui nuovi acquisti Russotto e Sales, il tecnico degli etnei ha concluso: “Andrea ha grande qualità; conosco benissimo Sales per averlo già allenato e so quanto ci può dare: sono due armi in più per noi. Manneh? L’abbiamo recuperato, ha grande fiducia e ci può dare tanto”.