Catania, Tacopina: “Voglio la A. Sogno? Lo scudetto”

CATANIA – “Questa trattativa stava andando avanti da tempo, sono molto contento. Sono stati due giorni speciali. E’ stato molto emozionante allo stadio, anche se mi sono mancati i tifosi”. A dirlo è Joe Tacopina, ormai prossimo a diventare ufficialmente il proprietario del Catania, avendo firmato nei giorni scorsi il contratto in cui si obbliga ad acquistare il 100% delle quote della società rossazzurra. Intervistato da “Radio GDM”, l’avvocato americano ha poi proseguito: “Ho visto la squadra al Massimino e secondo me può arrivare ai playoff. Io voglio vincere tutte le partite da subito. Il nostro piano è di vincere la Serie C la prossima stagione, andare in B e provare a raggiungere subito la Serie A. Il sogno? Vincere lo Scudetto”, ha concluso Tacopina.