Catania, Vicente saluta e va al Renate

CATANIA – Continua il calciomercato in casa Catania. Il club rossazzurro ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Bruno Leandro Vicente al Renate.

“La società A.C. Renate 1947 Srl, comunica di aver ottenuto a titolo definitivo dal Calcio Catania, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente. Centrocampista italo-brasiliano classe 1989, nativo di Cruzeiro do Sul, vanta oltre 230 presenze tra Serie B e Serie C dall’arrivo in Italia nel 2009. Ha indossato le casacche di Treviso, Padova, Como, Akragas e Melfi, conquistando due promozioni in Serie B con Portogruaro (’09/10) e Juve Stabia (’18/19) e anche una Coppa di Slovenia con il Gorica (’13/14).

Vicente ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2021 con il suo nuovo club”.