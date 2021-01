Conte alla sfida in Aula, ultimo appello ai “costruttori”

L’appuntamento è a mezzogiorno a Montecitorio: il premier Conte

terrà il suo discorso facendo appello ai ‘costruttori‘ e sottolineando l’importanza della ripartenza e del legame con l’Europa. Sui numeri molti interrogativi alla Camera nonostante una seconda defezione da Italia Viva, ma ancora di più al Senato dove i conti si faranno domani. Pd e M5s chiudono all’ipotesi di riportare IV in maggioranza. Renzi si dice pronto a discutere “con Conte, Zingaretti, con chiunque, purché si mettano al

centro le cose da fare”. “Renzi ha fatto un errore e la porta è aperta a chi vuol dare speranza al Paese e vota la fiducia al governo”, dichiara il segretario Dem. Intanto Liliana Segre annuncia che sarà a Roma, nonostante il veto dei medici, per un “senso di dovere e di indignazione civile” per votare al Senato la fiducia a Conte colpito da una crisi “incomprensibile”.