Debutto per Scilla e Zambuto. Lupo: "Il governatore non ha più alibi".

L’Aula di Sala d’Ercole si è riunita oggi per approvare il disegno di legge che delibera l’esercizio provvisorio. Il presidente della Regione Nello Musumeci presente in aula con tutta la giunta ha presentato i nuovi assessori Marco Zambuto e Tony Scilla. Il testo, integrato dal contributo della commissione Bilancio, conta dieci articoli e prevede due mesi di esercizio provvisorio. Entro febbraio la giunta predisporrà il nuovo bilancio.

Il ddl è stato approvato: autorizza lo sblocco della spesa regionale di circa 231 milioni di euro fino al 28 febbraio, data entro la quale interverrà l’approvazione del bilancio di previsione e della legge di stabilità per il 2021. Si tratta della prima applicazione dell’intesa conclusa con lo Stato il 14 gennaio scorso.

Oltre a sbloccare le spese di funzionamento della Regione Siciliana, la legge sull’esercizio provvisorio finanzia in dodicesimi la spesa degli enti pubblici regionali, i contributi per la gestione di parchi e riserve naturali, consente il pagamento della quarta trimestralità relativa alle spese di funzionamento degli enti locali siciliani oltre a riattivare una serie di servizi essenziali come i contributi ai portatori di disabilità e per le modalità di contrasto al COVID 19.

Interventi sono previsti anche in favore dei teatri, musei ed altre attivita’ culturali oltre alle attivita’ sportive e turistiche.

La legge approvata istituisce, presso la Regione Siciliana, il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo contabile che consentirà la verifica sulla spesa regionale.

Con l’approvazione dell’esercizio provvisorio il Governo dovrà compiutamente definire le misure del piano di risanamento e di riqualificazione della spesa in attuazione dell’accordo stipulato con il Governo nazionale, in modo da approvare entro il 28 febbraio la legge di stabilità in seno alla quale saranno previste specifiche misure di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente regionale, misure già avviate dal Governo regionale nell’ultimo triennio che verranno quindi strutturate in termini puntuali.

“Il governo nazionale ha salvato la Regione siciliana dal default, adesso Musumeci, non ha più alibi per non presentare un Bilancio di previsione che serva a contrastare gli effetti economici negativi della pandemia”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all Ars al termine della seduta d’Aula. “Abbiamo votato contro l’esercizio provvisorio – aggiunge – perché lo riteniamo insufficiente ad affrontare l’emergenza economica che investirà la regione nei prossimi mesi”.