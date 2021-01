Giammanco: “I veri liberali europeisti hanno casa in Forza Italia”

ROMA – “I veri liberali, gli europeisti e i riformatori hanno già una casa, quella casa si chiama Forza Italia ed è posizionata saldamente nell’area di centrodestra”. Lo afferma in una nota Gabriella Giammanco, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Non potremmo mai sostenere – aggiunge – un Governo che parla tanto di riforme ma che ad oggi non ne ha fatta nemmeno una, stiamo ancora aspettando la tanto annunciata riforma della giustizia, promessa dall’inizio della legislatura e mai venuta alla luce. Non potremmo mai riconoscerci nel Governo del reddito di cittadinanza, dei bonus, dei monopattini e dei banchi a rotelle. Il presidente Conte ha affermato che i ristori sono stati proporzionati alle perdite subite ma sa benissimo che non è così, dice che il Parlamento dovrebbe avere un ruolo centrale e poi lo mortifica con continui colpi di fiducia, afferma che siamo stati determinanti in Europa sul Next Generation Eu sapendo che siamo il Paese che ha ricevuto di più solo perché ha subito le maggiori perdite a causa della pandemia. Da ultimo, Conte oggi strizza l’occhio alla Cina e annuncia la riforma fiscale per ‘conseguire una migliore distribuzione della ricchezza’, ci ha voluto anticipare l’introduzione di una patrimoniale? No, così non va. Alla logica dell’uno vale uno preferisco quella dell’uno vale quanto merita, alla società della decrescita felice, che umilia le competenze, preferisco una società libera e un Governo che valorizza chi vale col lavoro e non con l’assistenzialismo”, conclude Giammanco.