Interruzione idrica in via Oneto per lavori al collettore fognario

PALERMO – L’Amap informa che, per consentire i lavori di realizzazione del collettore fognario, in via Ponticello Oneto, dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì prossimo, verrà interrotto l’approvvigionamento idrico, nelle zone delle vie Altofonte (monte Regione Siciliana), Sambucia, Olio di Lino, Ponticello Oneto, Strada Vicinale Badame e piazza Pagliarelli. L’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. (ANSA).