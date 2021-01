La curva del contagio non si abbassa, ma partono i richiami dei vaccini

Al via le operazioni di richiamo delle vaccinazioni anti Covid somministrate nel Vax Day del 27 dicembre a 265 operatori sanitari in Friuli Venezia Giulia. Intanto sono 12.545 i contagi, su un totale di 211.778 tamponi. Le vittime sono 377, e la curva non si abbassa. In Abruzzo confermata la presenza di due varianti, mentre si fa strada l’ipotesi di un passaporto vaccinale per viaggiare in Europa. Negli Usa superati i 400 mila morti. In Brasile oltre mille per il 5° giorno consecutivo. L’Australia pensa di chiudere le frontiere per tutto il 2021. (ANSA)