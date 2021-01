La Lega: “Sospendere le zone blu per la sosta a pagamento”

PALERMO – La Lega chiede lo stop alle zone blu per la sosta a pagamento. “La sospensione della ZTL a Palermo, fino alla fine del periodo in cui la Sicilia sarà in zona rossa, ci sembra il minimo da parte del sindaco Orlando e del suo assessore Giusto Catania Una ZTL che ha scontentato tutti, dato che si è dimostrata inutile per l’ambiente ed il traffico cittadino, come ha sentenziato anche il Tomtom index indicando Palermo come città più trafficata d’Italia. La Lega chiede adesso che vengano sospese immediatamente anche le strisce blu, che invece hanno sempre funzionato, anche durante le feste di Natale e sono attive ancora oggi”.

Lo affermano il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda e la responsabile della Lega giovani Elisabetta Luparello. “Così come è stato fatto in altre città come ad esempio a Catania, Monza e Torino, solo per citare alcune città. Sarebbe un segnale, oltre che di buon senso da parte del sindaco Orlando e dell’assessore Giusto Catania, anche di comprensione verso quelle persone costrette a spostarsi per motivi di lavoro o di necessità”, concludono Gelarda e Luparello (ANSA).