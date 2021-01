LND, Morgana: “Non pensiamo all’annullamento”

“Non pensiamo minimamente all’annullamento della stagione anche a costo di finire a luglio”. A dirlo è Sandro Morgana, presidente della LND Sicilia. Intervistato da La Gazzetta del Sud, Morgana ha poi proseguito: “La ripartenza non dipende da noi, noi come Comitato Regionale abbiamo previsto una somma per aiutare i club in caso di tamponi. A fine anno dobbiamo garantire i club promossi in Serie D, in qualche modo dovremmo ripartire. Fare solo il girone di andata? Non mi entusiasma come ipotesi ma se serve valuteremo”.