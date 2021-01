Notte di paura nel Messinese, auto a fuoco: “Origine dolosa”

MESSINA – Notte di lavoro per i vigili del fuoco nel corso della notte per due diversi incendi di auto a Santa Lucia del Mela, nel Messinese. Poco dopo le 2 avvolte dalle fiamme sono andate gravemente danneggiate tre auto parcheggiate in via Garibaldi e una in via Teatro. Certamente i roghi sono dolosi, a innescarli potrebbe esssere stata la stessa persona. È quanto ipotizzano gli investigatori. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile, diretti dal Luogotenente Carmelo Mucella, che con i colleghi della stazione di Santa Lucia del Mela, diretta dal maresciallo Danilo Cioffi, stanno adesso cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona potrebbero essere utili a risolvere il caso.