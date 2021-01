Palermo, 62 multe e una denuncia: i controlli anti-Covid

PALERMO- Sono 62 le persone multate e una denunciata ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Un commerciante è stato multato e un esercizio è stato chiuso per cinque giorni. E’ il bilancio delle operazioni condotte dalle forze dell’ordine e coordinate dalla prefettura di Palermo. Controllate quasi 1.350 persone e 237 attività commerciali. Le persone multate da novembre ad oggi sono oltre 8.000 e 24 quelle denunciate, su oltre 120 mila controlli. Su 26.000 esercizi commerciali ne sono stati multati 57, di questi 22 quelli chiusi per 5 giorni. (ANSA).