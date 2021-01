Rapinatore identificato grazie ai controlli anti Covid

L'operazione della polizia in corso Tukory

PALERMO – Ha rapinato del cellulare un passante in corso Tukory a Palermo, ma poco dopo è stato ‘registrato’ durante un controllo anti Covid della polizia, giustificandosi con la scusa che stava andando in farmacia. La descrizione del bandito è stata diramata per radio e gli agenti che lo avevano controllato poco prima lo hanno riconosciuto e fornito ai colleghi l’identità e l’indirizzo. Una volante della Questura è andata a casa sua: l’uomo ha confessato e fatto il nome del ricettore al quale aveva ceduto il cellulare. I due sono stati denunciati. (ANSA).