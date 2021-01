Tentano di svaligiare una gioielleria: colti sul fatto e arrestati

SIRACUSA – I carabinieri ad Augusta hanno arrestato Sergio Schifitti, 53 anni, di Augusta, e Giuseppe D’Agostino, catanese di 39 anni, sorpresi in flagranza di reato mentre tentavano di entrare in una gioielleria per svaligiarla. Intorno alle 3 del mattino i carabinieri, in viale Italia, ad Augusta, hanno notato i due che avevano già rubato il sistema di video sorveglianza e di allarme all’ingresso della gioielleria e stavano cercando di entrare. Alla vista dei militari hanno tentato una fuga a piedi ma poco dopo sono stati bloccati. Schifitti e D’Agostino sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e posti agli arresti domiciliari. (ANSA).