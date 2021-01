Terapia riabilitativa post Covid, al via il progetto del San Marco

CATANIA – Prende il via al San Marco un progetto di terapia riabilitativa respiratoria per i pazienti affetti da infezione e polmonite interstiziale da Covid 19 grazie anche a una donazione effettuata dalla ditta Zaccà Sport. Anche nei pazienti affetti da Covid 19 la fisioterapia respiratoria svolge un ruolo determinante nel recupero della funzione respiratoria e conseguente miglioramento dello stato di salute e della qualità di vita del paziente, sia durante lo stato di malattia, che dopo nel periodo post Covid.



La malattia comporta spesso difficoltà respiratoria più o meno grave in relazione alla sua gravità, ma anche astenia e difficoltà di movimento nelle attività routinarie giornaliere. Ciò determina influenze negative anche dal punto di vista psichico



Il progetto, coordinato dal prof. Nunzio Crimi, direttore della Pneumologia del S. Marco e del Policlinico, consta di due fasi: la prima si svolge direttamente in ospedale e prevede una terapia riabilitativa respiratoria per i pazienti ricoverati presso i reparti di Pneumologia del San Marco, affetti da infezione e polmonite interstiziale da covid 19, la seconda da svolgersi direttamente al domicilio dei pazienti, una volta dimessi, in telemedicina.