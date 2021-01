Trump pronto a concedere la grazia a cento condannati

Trump è pronto a concedere la grazia e a commutare la pena a circa 100 persone alla vigilia del suo addio alla Casa Bianca, ma nell’elenco non figurerebbe il suo nome. Nella lista ci sono colletti bianchi condannati per reati penali, rapper e amici e alleati come Steve Bannon o Rudolph Giuliani. Intanto Biden prepara una raffica di decreti. Tra i primi, quello per lo stop all’oleodotto Keystone autorizzato da Trump. L’opera attraversa alcuni territori considerati sacri dai nativi americani.