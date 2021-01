Zona rossa, 5.861 positivi: ecco i dati dei Comuni

Boom di contagi in alcuni Comuni, altri sono in calo. Ecco i dati aggiornati e il confronto con 7 giorni fa.

CATANIA – Il trend è in leggero calo, sono circa 600 i positivi in meno rispetto alla scorsa settimana (LEGGI i dati dell’11 gennaio) . I numeri sono comunque di tutto rilievo e quella che è appena iniziata, sarà una settimana cruciale per vedere gli effetti della fase finale delle festività. Contemporaneamente, però, incombono anche gli ultimi giorni di follia, tra aperitivi senza mascherine e assembramenti in centro storico.

A Catania e provincia, i positivi sono 5.861. Ecco i dati di ciascun Comune.

Partiamo dalla città

I positivi nel distretto sanitario di Catania crescono leggermente, arrivando a 2.106 rispetto ai 1.901 di 7 giorni fa. A Catania città, i contagiati sono 1.737. In crescita Misterbianco, che passa da 294 a 325, considerando, ovviamente. Cresce anche Motta Sant’Anastasia che arriva a 44 contagiati.

Distretto di Acireale

Nel distretto di Acireale i positivi sono 867. Ad Acireale contagiati in calo, si passa da 351 a 289. In caso Aci Sant’Antonio (168), e Aci Catena (175). Nello stesso distretto anche Aci Castello in leggera crescita da 92 a 97, Aci Bonaccorsi sale da 29 a 36, Santa Venerina cresce da 36 a 47 e Zafferana Etnea arriva a 47.

Distretto di Adrano

Complessivamente ci sono 360 positivi, 40 in meno della scorsa settimana. In calo di 60 unità ad Adrano che arriva a 229, segue Biancavilla con 95 e Santa Maria di Licodia con (36).

Distretto di Bronte

Complessivamente i positivi sono 113, 20 in meno. A Bronte, che qualche settimana fa era zona rossa, i contagiati sono 83, segue Randazzo (18), Maletto (11), Maniace (1).

Distretto di Caltagirone, boom a Mazzarrone.

In totale i positivi sono 376, è uno dei distretti con maggiore crescita. A Caltagirone i contagi sono 76, segue Grammichele che passa da 77 a 96, Vizzini da 75 a 98, Mineo da 22 a 18, Mirabella Imbaccari da 21 a 19, boom a Mazzarrone, che passa da 14 a 51, Licodia Eubea (5), San Cono (7), San Michele di Ganzaria (3).

Distretto di Giarre, boom a Castiglione e Linguaglossa

Sono 325 i positivi nel distretto di Giarre, città che apre l’elenco con 83 contagiati decisamente meno dei 143 della scorsa settimana. Seguono Mascali (68), Castiglione di Sicilia (33), Sant’Alfio (32), Riposto (25), Fiumefreddo di Sicilia (22), Linguaglossa raddoppia e passa da 20 a 44, Piedimonte Etneo (12), boom a Castiglione di Sicilia che passa da 9 a 33, Milo (1).

Distretto di Gravina

È uno dei distretti da tenere d’occhio. Complessivamente sono 1.000 i positivi, 158 in meno. Questi i dati: Mascalucia (200); Gravina di Catania (158); San Giovanni La Punta (138); Tremestieri Etneo (91); Valverde passa da 86 a 71; Pedara (84); San Gregorio (52); Viagrande (43); Sant’Agata li Battiati (51); Nicolosi scende da 46 a 31; San Pietro Clarenza in calo da 45 a 27; Camporotondo Etneo (27); Trecastagni (27).

Distretto di Palagonia

In totale, sono 426 i positivi, circa 50 in meno della scorsa settimana. Ecco i dati di ciascun Comune: Ramacca passa da 197 a 157; Palagonia sale da 105 a 125; Castel di Iudica (85); Scordia (33); Raddusa dimezza i positivi, da 25 a 12; Militello in Val di Catania(14).

Distretto di Paternò

Complessivamente i positivi scendono da 401 a 288. Ecco i dati: Paternò passa da 272 a 179; Belpasso da 114 a 93; Ragalna (16).