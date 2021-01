Catania, Pogliese: “Il peggio per il club è ormai passato”

CATANIA – “Sono sicuro che il peggio ormai è passato e Tacopina potrà riportare in alto il Catania”. A dirlo è il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, commentando il passaggio di mano, ormai imminente, da Sigi a Tacopina, alla guida del club rossazzurro. Intervistato da La Sicilia, il primo cittadino etneo ha racontato: “Tacopina mi ha chiesto informazioni dettagliate sulla squadra e sui singoli giocatori. Si è arrabbiato quando il Foggia ha pareggiato all’ultimo istante del primo tempo, ma ha gioito per il gol vittoria di Piccolo che gli è piaciuto molto per come gioca”.