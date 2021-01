Conferenza Stato-Regioni per riaprire le scuole: contagi in calo

La Conferenza delle Regioni, riunita ieri fino a tarda sera, ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro Speranza per oggi o al massimo mercoledì, per chiedere ragione delle dichiarazioni del Comitato tecnico scientifico in merito alla riapertura delle scuole. Ieri hanno ripreso le lezioni in presenza gli studenti delle superiori di quattro regioni, a ranghi ridotti. Altri hanno protestato nelle piazze per chiedere un rientro in sicurezza. Il Viminale chiede controlli mirati sul rispetto delle norme nelle città. Contagi in calo in Italia: ieri 8.824 a fronte di 158.674 test. Per gli esperti si iniziano ad avvertire i primi effetti delle chiusure di Natale.