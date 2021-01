Coprifuoco anticipato alle 18: in Francia funziona, calano i contagi

In 15 dipartimenti il numero dei nuovi casi è diminuito del sedici per cento

PARIGI – Gli effetti positivi del coprifuoco anticipato alle 18 sui contagi in Francia cominciano a farsi sentire, ha detto questa mattina il ministro della Salute, Olivier Véran. Nei 15 dipartimenti in cui l’anticipo dalle 20 alle 18 è operativo dal 2 gennaio – ha detto Véran ai microfoni di France Inter – il numero dei nuovi contagi quotidiani è diminuito del 16%. E’ stata una scelta difficile – ha aggiunto – ma necessaria poiché gli effetti tendono a farsi sentire”. Per il ministro, il calo “non farà arretrare l’epidemia in tempi brevi ma consentirà di stabilizzarla”. A livello nazionale, invece, ha ammesso Véran, bisogna aspettare ancora un po’ perché si manifesti l’effetto del coprifuoco, decretato la settimana scorsa e operativo da sabato sera. In ogni caso, “la circolazione del virus resta preoccupante”. (ANSA).