Covid, medico positivo a Lipari: contagiati undici pazienti

LIPARI – Un medico specialista, che era arrivato in sostituzione di un collega in servizio ambulatoriale all’ospedale di Lipari è positivo al covid. Undici pazienti dopo il contatto sono finiti in quarantena. E ora alle Eolie si chiedono controlli serrati per tutti coloro che giornalmente viaggiano da e per Milazzo, il porto piu’ vicino per raggiungere le sette isole. “Il nostro territorio – dicono i consiglieri comunali Eliana Mollica e Gesuele Fonti di Forza Italia – ad oggi, fortunatamente ha un numero bassissimo di casi Covid. Questo però non deve in alcun modo condizionare le nostre condotte, non dobbiamo abbassare la guardia. È necessario continuare ad essere prudenti e responsabili per contenere il contagio e gli effetti della pandemia”. (ANSA).