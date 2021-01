Focolaio all’ospedale di Alcamo: i positivi salgono a 23

ALCAMO – Sono saliti a 23 i positivi al Covid-19 nel reparto di medicina dell’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo (Tp). Sedici sono i pazienti e sette i sanitari. I ricoveri, come confermano dall’Asp, sono sospesi in attesa che gli ultimi cinque pazienti vengano trasferiti nei reparti Covid. Il focolaio all’interno del reparto era emerso nei giorni scorsi. I risultati sugli ultimi 5 positivi sono arrivati oggi. Il sindacato Nursind di Trapani guidato da Salvo Calamia che aveva sollevato alcune criticità nell’ospedale torna a chiedere un incontro urgente per potenziare le misure di sicurezza e per potenziare l’ospedale a tutela dei pazienti e dei lavoratori. (ANSA).