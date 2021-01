Guana: “Palermo squadra tosta. Daremo battaglia”

PALERMO – Domenica ci sarà la 1^ giornata del girone di ritorno in Serie C. Il Palermo ospiterà il Teramo, squadra che all’andata si impose per 2-0. La squadra abruzzese è guidata da Massimo Paci che ha come secondo Roberto Guana, ex calciatore del Palermo.

“Ritornare al Barbera sarà molto emozionato, quindi non vedo l’ora di godermi quella giornata e vivere a pieno tutte le emozioni. Rimettere piede al “Barbera”, dopo un po’ di anni, sarà qualcosa di incredibile”. Lo dichiara l’ex centrocampista ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com”.

“Al Palermo ho vissuto tre anni bellissimi, in una città bellissima. Ho giocato con grandissimi giocatori e sono stato allenato da ottimi allenatori. Al momento dell’ingresso in campo rivivrò qualche ricordo”.

“A me il Palermo è piaciuto e ho visto una crescita. Quando li abbiamo affrontati – continua Guana – era la prima di campionato ed erano un cantiere aperto, si vedevano le potenzialità della squadra ma erano un po’ indietro. Io, nonostante la sconfitta di domenica, ho visto una squadra cresciuta, mi aspetto una gara difficilissima. Hanno ottenuto dei risultati importanti. Sappiamo che sono una squadra con un ottimo potenziale e che sarà tosta”.

“Attraversiamo il momento più difficile del nostro campionato e non vinciamo da novembre, domenica abbiamo perso contro la Viterbese. In questo momento cerchiamo di stare calmi e compattarci cercando le nostre certezze. Domenica cercheremo di dare battaglia”.