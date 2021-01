Il “caso Pogliese” arriva alla Camera

ROMA – Il caso Pogliese arriva in Parlamento. Il deputato dem Santi Cappellani ha presentato un’interrogazione a risposta scritta sulla vicenda.

L’interrogazione

Ecco il testo:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli Interni ed al Ministro della salute premesso che:

Nonostante l’intensificazione delle misure restrittive adottate in relazione all’emergenza sanitaria a partire dalla data di ieri 17 gennaio 2021, in virtù delle quali la Regione Sicilia è stata dichiarata “zona rossa” con conseguente privazione della libertà di movimento per i cittadini, in quanto, nonostante gli sforzi dello scorso mese, non si è registrato un significativo abbassamento della curva epidemica, si è appreso in questi giorni, da diversi media siciliani, che il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in piena violazione delle norme sul distanziamento sociale, ha deciso di recarsi allo Stadio Angelo Massimino, per seguire il match sportivo tra il Calcio Catania e il Foggia, nonostante la partita fosse giocata a porte chiuse e decidendo di esultare ed abbracciare altri tifosi quando il Catania è andato in vantaggio, senza considerare l’importanza dell’esempio che un amministratore pubblico è chiamato a dare necessariamente.

Il comportamento di Pogliese, oltre ad essere indice di mancanza di rispetto per la normativa vigente, per le vittime del covid e per i tanti italiani che soffrono la crisi economica, rappresenta un’ offesa ai tanti cittadini che rispettano le prescrizioni e non escono di casa.

Non è accettabile che mentre l’intero Paese cerca di contrastare l’emergenza sanitaria, ci siano amministratori pubblici che in prima persona violano le norme sul distanziamento sociale, non è accettabile che un Sindaco di una città in “zona rossa” decida di recarsi allo Stadio per vedere una partita di pallone.

Bisogna interrogarsi sul messaggio che arriva ai cittadini, come possiamo aspettarci da questi ultimi rispetto delle regole, se all’interno delle istituzioni vi sono soggetti che non ottemperano la lettera della legge?

Per tali ragioni

Si chiede

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Proff Giuseppe Conte

Al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, Al Ministro della Salute Roberto Speranza

se gli stessi siano a conoscenza dei fatti sopracitati e quali iniziative si intendano intraprendere in merito al comportamento del Sindaco Pogliese?

La replica

In merito all’interrogazione parlamentare rivolta al Governo dal deputato nazionale Santi Cappellani, inerente presunte violazione di norme anti covid allo stadio Massimino, il segretario comunale di Catania di Fratelli d’Italia Ludovico Balsamo diffonde la seguente nota:

“Un altro grande merito va riconosciuto a Joe Tacopina: quello di averci fatto scoprire l’esistenza di un deputato nazionale che ha rivolto addirittura un’interrogazione al Governo per la vittoria del Catania sul Foggia domenica scorsa allo stadio Massimino. Solo ricercando sui siti specializzati abbiamo appreso che l’onorevole Santi Cappellani è stato eletto a Catania con il Movimento 5 Stelle e dopo essersi pentito è trasmigrato nel Pd, forse trascinato da lusinghe di ex notabili. E così, da buon peones, vagante in parlamento, pur di denigrare la città di Catania e il suo sindaco, non esita a intralciare i lavori parlamentari, in piena pandemia e durante una grave crisi di governo.

Può stare tranquillo tuttavia l’onorevole Cappellani; con il suo goffo tentativo di guadagnarsi vanamente un quarto d’ora di <<celebrità>>, ha toccato vette di inimmaginabile surrealismo, tanto da essersi aggiudicato il riconoscimento del deputato più inutile del secolo”.