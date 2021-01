Il sindaco di Napoli si candida a governatore della Calabria

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha annunciato la propria candidatura alla presidenza della Regione Calabria. De Magistris oggi sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale. Le elezioni regionali, convocate dopo la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli, sono in programma l’11 aprile.