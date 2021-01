Incendio in casa a Mezzojuso: residenti salvati nella notte

MEZZOJUSO – I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per domare l’incendio di un’abitazione in via Melia a Mezzojuso (Palermo) provocato da un camino acceso. I residenti sono stati messi in salvo. Le fiamme, partite dalla canna fumaria, hanno avvolto un sottotetto in legno e si sono propagate ad una casa. Sono in corso i sopralluoghi per accertare eventuali danni strutturali. (ANSA).