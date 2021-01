Lega, Reina commissario cittadino di San Gregorio

SAN GREGORIO – La Lega Salvini Premier continua a radicarsi sul territorio. Il partito continua il suo lavoro all’insegna della sana militanza senza mai eludere i valori e le linee guida del partito tracciate su base nazionale e locale. La Lega accoglie oggi il dott. Antonino Reina, nominato commissario cittadino della Lega di S. Gregorio di Catania. Il dott. Reina, laureato in giurisprudenza, già assessore al comune di S. Gregorio di Catania, ha accolto con grande entusiasmo il nuovo incarico. “Siamo felici -ha dichiarato il vicesegretario regionale e commissario provinciale della Lega Anastasio Carrà- che con il lavoro politicamente svolto sul territorio oggi registriamo l’adesione alla Lega del dott. Reina. Un’azione costante che rispecchia i valori della credibilità, del rispetto dei ruoli e della onestà. Per chi ha questi requisiti le porte della Lega sono sempre aperte e siamo sempre stati pronti a costruire con le istituzioni, che ritengono di voler sposare un progetto che fa degli amministratori locali una parte importantissima di questa nostra struttura” “Aderisco con entusiasmo alla Lega Salvini Premier -dichiara il dott. Antonino Reina – impegnandomi da subito per la crescita politica del movimento e a rappresentarlo con l’azione politica Ringrazio il segretario regionale On. Nino Minardo, il vicesegretario regionale e commissario provinciale Anastasio Carrà”.