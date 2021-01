Licata, Raciti: “La squadra oggi vive nel limbo”

"Si alternano prospettive positive, come quelle disegnate da Morgana, con quelle del Governo, che a oggi non ti fa allenare"

RAGUSA – “La squadra oggi vive nel limbo”. Questo ‘l’allarme’ lanciato dal tecnico del Ragusa, Filippo Raciti. Intervistato da La Sicilia il tecnico della compagine iblea ha detto la sua sul campionato di Eccellenza, ancora fermo e senza una data ufficiale di ripartenza. “Si alternano prospettive positive, come quelle disegnate da Morgana, con quelle del Governo, che a oggi non ti fa allenare – ha concluso Raciti -. I ragazzi hanno una confusione pazzesca e potrebbero guardare alla D che sta facendo mercato in Eccellenza”