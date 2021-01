Lo scoglio dell’abilitazione ad avvocato, un corso a Palermo

PALERMO – Al via la seconda edizione del corso di perfezionamento per la preparazione all’abilitazione forense organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUMSA della sede di Palermo.

Il corso mira a conferire agli iscritti gli strumenti necessari per partecipare all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato che negli anni è diventato un vero e proprio scoglio per i laureati in Giurisprudenza con una percentuale media di successo che si attesta al 45,18% (dati relativi al 2019) con Caltanissetta che si è rivelata la peggiore sede d’esame con meno del 25% dei compiti ritenuti sufficienti.

Per questo l’impegno dei docenti del Dipartimento sarà mirato da una parte, all’approfondimento delle tematiche di diritto selezionate, sia nei loro elementi teorici centrali sia in una dimensione pratica, grazie al continuo richiamo alla casistica e, soprattutto, alla più recente elaborazione giurisprudenziale.

D’altra parte, allo studio delle tecniche di redazione di pareri motivati e atti giudiziari – civili, penali e amministrativi – seguirà un’intensa attività di scrittura giuridica.

“Il corso è finalizzato a rispondere ad una esigenza di formazione sempre più sentita, soprattutto in considerazione dell’emergenza sanitaria che, notoriamente, ha rivoluzionato la didattica imponendo modalità a distanza che siamo chiamati a rendere sempre più efficaci”, spiegano Pietro Virgadamo e Antonino Pulvirenti, associati di Istituzioni di diritto privato e di Diritto processuale penale e direttori del corso, “l’esame di avvocato, peraltro, richiede oggi una preparazione teorico-pratica che solo un corso dalle solide basi organizzative e scientifiche può e deve fornire”.

Il corso è destinato ai laureati in Giurisprudenza che, al termine del praticantato forense, intendano partecipare all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il conseguimento è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% delle lezioni e al superamento della prova finale. Il corso attribuisce 15 CFU. Il corso partirà a Febbraio per 400 ore di lezione complessive fino a gennaio del prossimo anno.

Le lezioni si terranno dal venerdì e sabato. E' possibile partecipare a due lezioni di prova che si svolgeranno sulla piattaforma Meet (che si terranno on line venerdì 22 gennaio per il parere di diritto civile e il giorno successivo per quello di penale) scrivendo alla mail j.morana1@lumsa.it.