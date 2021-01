Palermo: Boscaglia a rapporto da Sagramola

PALERMO – La prima metà di campionato per il Palermo si è chiusa con la sconfitta interna per 2-1 contro la Virtus Francavilla al Barbera. Un boccone amaro difficile da mandare giù per tifosi e società. La situazione in casa rosanero non è delle migliori con la piazza che chiede rinforzi dal mercato e, seppur una minoranza, l’esonero del tecnico gelese.

Per quanto riguarda quest’ultima considerazione, difficilmente la società prenderà una decisione così drastica. Discorso diverso, invece, per il mercato. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, Boscaglia ieri mattina avrebbe avuto un incontro negli uffici di viale del Fante con l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini. Un confronto per comprendere cosa fare per cercare di inverire il trend.

Della possibilità di rinforzare l’organico solamente qualche accenno, ma non sarebbe stato il tema principale del faccia a faccia, anche se è chiara la posizione di Boscaglia: “La società sa”, ha dichiarato dopo il ko con la Virtus Francavilla. Adesso toccherà alla società accontentare il tecnico…