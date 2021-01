Ritardi nella spesa dei fondi europei, Lupo: “Incapacità gestionale”

“L’allarme lanciato ieri dal Sole 24 Ore sul ritardo con il quale la Sicilia sta portando avanti la spesa dei Fondi Europei suona come un ulteriore campanello d’allarme sull’incapacità gestionale del governo Musumeci: secondo l’autorevole quotidiano economico infatti la Sicilia deve ancora certificare 2,7 miliardi di euro di Por Fesr su una dotazione di 4,3 miliardi da utilizzare entro il 2023. E se si considerano anche le somme del Psr, i fondi da spendere entro il 2023 salgono a 4,2 miliardi”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars.

“Musumeci è sempre pronto a lamentarsi quando deve scaricare le responsabilità sugli altri – aggiunge – ma in questo caso davvero non può cercare alibi. I Fondi Europei dovrebbero essere l’asse portante delle politiche di coesione e sviluppo della Regione, ma ancora con il suo governo la Sicilia sale alla ribalta per incapacità e ritardi”.

Il quotidiano economico scrive che preoccupa molto la situazione del Por Fesr Sicilia che deve certificare ancora quasi 2,7 miliardi su una dotazione di 4,3. Con la quota del Psr, per la Regione l’importo da spendere entro il 2023 sale a 4,2 miliardi: “una sfida complessa – scrive il giornale della Confindustria -, soprattutto se si considera che anno dopo anno diventano sempre più rari i cosiddetti progetti coerenti, inizialmente finanziati con risorse nazionali ma poi coperti con i fondi Ue per evitare di perdere le risorse comunitarie.