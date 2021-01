Sigel Marsala, si torna subito in campo: sfida contro Exacer Montale

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Club Italia le siciliane sono pronte a tornare in campo

MARSALA (TP) – La Sigel Marsala è pronta a tornare in campo. La formazione siciliana, che qualche giorno fa ha superato il Club Italia 3-0, domani affronterà, sempre tra le mura amiche del “Fortunato Bellina, la gara contro l’Exacer Montale con fischio d’inizio alle ore 14,30.

La squadra emiliana, situata sul fondo classifica, ultimamente ha mostrato incoraggianti progressi e segnali di ripresa arrivati dall’aver sfiorato la vittoria da tre punti contro Hermaea Olbia, oltre comunque al successo incassato, senza avere i classici favori dei pronostici, al tie-break contro

Lpm Bam Mondovì a fine 2020. Senza dimenticare di aver fatto impaurire al PalaFonte la prima della classe Acqua&Sapone Roma Volley Club.

La Sigel, in questo penultimo recupero dei famosi totali quattro che erano saltati tutti per la motivazione assennata e più che giustificata legata al virus SARS-CoV-2, dovrà ben guardarsi dal prendere sottogamba l’impegno di domani poiché la vittoria arriva solo se si è fatto fino in fondo, ognuna presa come singola, il proprio dovere. Non esistono vincitori alla vigilia e Montale non regalerà la vittoria. Verrà, anzi, con il proposito di fare bene e strappare punti salvezza che, in seguito, potrà portarsi dietro per l’avvio della seconda fase, con il campo che ne farà conoscere il destino.

Intanto, la truppa azzurra che ha goduto soltanto di una mezza giornata di riposo, avendo effettuato le visite mediche di routine, ha cominciato la settimana di lavoro nel tardo pomeriggio di lunedì dallo studio in sala video inerente la prossima avversaria. Questo pomeriggio in programma allenamento tecnico, ancora nuova seduta di video e domani mattina risveglio muscolare a poche ore dal match.

I sei punti conquistati in tutto il torneo dalle nerofucsia sono poco clementi per gli sforzi fatti per uscire dal pantano della classifica di questo girone “B”. Si è cercato così di potere porre rimedio tramite il mercato per tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui è precipitata, dopo il doloroso divorzio lo

scorso novembre con Giulia Pincerato, palleggiatore con esperienza da vendere in questa categoria. Dalla H.R. Balducci Macerata è arrivata la sostituta Elisa Lancellotti (classe 1991, ex Crovegli Cadelbosco e protagonista con Ravenna di coach Caliendo della bellissima promozione dalla B1 alla A2 nella stagione agonistica 2016/2017, ndr) , la quale, come ricordiamo, per regolamento non potrà essere messa in distinta e nemmeno impiegata a Marsala, in quanto trattasi di match di recupero.

Il PalaBellina è così pronto ad ospitare l’ex campionessa della Nazionale

Italiana e nelle esperienze di club ha giocato per Villa Cortese e Modena, Tai Aguero, prossima a spegnere le candeline sulle sue quarantaquattro primavere. Mentre la Sigel prepara la rincorsa per prendere il treno con direzione “Pool Promozione” già mercoledì pomeriggio.

L’andata tra le squadre a Castelnuovo Rangone, il 3 ottobre 2020, vide Marsala nell’anticipo della 3^giornata imporsi agevolmente in tre set. Per le azzurre di Amadio si trattò della prima vittoria da tre punti che fece il paio con l’esordio vincente, previo ricorso al tie-break, al PalaAltoGusto del

Geovillage di Olbia. Quella nel modenese una partita che la Sigel meritò ampiamente di portare dalla sua dal primo all’ultimo punto grazie alla maggior forza e maggior tecnica, ma anche ad un servizio impeccabile.

Anche per questa gara verranno prese e rispettate tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per mitigare e prevenire il contagio da SARS-CoV-2. Pertanto il match è a “porte chiuse”. Tifosi e appassionati, invece, potranno seguire le sorti dell’incontro attraverso il live streaming che verrà garantito dall’emittente “LaTr3” per conto di “LVF TV“, la web-tv della Lega Volley Femminile.

Duo arbitrale proveniente dalla Calabria. Direzione di Fabio Scarfò di Reggio Calabria e Antonio Gaetano di Lamezia Terme (Catanzaro).