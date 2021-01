CATANIA – Due strutture del valore di circa 800 mila euro. Sono state sequestrate dai NAS di Catania a un sedicente dermatologo – tricologo denunciato per esercizio abusivo della professione. I militari del Nucleo, nel quadro delle attività a contrasto dell’abusivismo sanitario, sono riusciti a smascherare un 57enne nativo di Catania per aver esercitato abusivamente la professione di medico nel proprio centro tricologico.

Nel corso di un’attività ispettiva sono state rinvenute sofisticate apparecchiature elettromedicali per l’autotrapianto di bulbi piliferi, dispositivi medici vari, farmaci anestetici e disinfettanti, nonché numerose cartelle cliniche di pazienti che si erano rivolti al fantomatico professionista. Oltre che nel citato centro medico, il falso professionista prestava la propria opera anche in uno studio medico aperto in Catania e gestito in collaborazione con un medico di medicina generale, dotato di apparecchiatura al laser per la stimolazione dei bulbi piliferi.

Le due strutture e le strumentazioni detenute illecitamente, sottoposte a sequestro preventivo, ammontano a circa 800mila euro mentre i farmaci sono pari a 10mila euro. Il falso professionista è stato deferito all’A.G. per esercizio abusivo della professione sanitaria.