Trump revoca il divieto di ingresso negli Usa, Biden: non avverrà

Mentre in una Washington blindata si prepara l’Inauguration day per l’insediamento di Biden, il presidente uscente lancia una ennesima sfida, revocando il divieto di ingresso negli Stati Uniti, causa Covid, per i viaggiatori provenienti dall’area Schengen, dalla Gran Bretagna, dal Brasile e da altri Paesi. Immediata la risposta su twitter della futura portavoce di Biden, Jen Psaky: la nuova amministrazione “non toglierà le restrizioni Covid esistenti”.