Catania, Tacopina: “I siciliani sono speciali”

CALCIO - SERIE C

"Resterò a Catania fino a domenica, poi tornerò a New York ed il closing si concretizzerà a febbraio"

CATANIA – “Voglio immergermi nella comunità catanese. I siciliani sono speciali, non mi sorprende più di tanto la loro accoglienza, sono estremamente contento e felice di questo”. Ad affermarlo è Joe Tacopina, prossimo a diventare ufficialmente nuovo proprietario del Catania. L’avvocato americano, ex numero uno di Bologna e Venezia, ha poi proseguito: “Resterò a Catania fino a domenica, poi tornerò a New York ed il closing si concretizzerà a febbraio”, ha concluso Tacopina.