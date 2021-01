Da giovedì torna il maltempo, poi un weekend di pioggia e vento

Tempo in graduale peggioramento sull’Italia. Da giovedì un treno di perturbazioni colpirà a raffica gran parte delle nostre regioni. Antonio Sanò, fondatore del sito www.il Meteo.it, avvisa che i fronti perturbati in arrivo dall’Atlantico e pilotati da un ampio centro di bassa pressione posizionato sul Regno Unito, saranno sospinti da impetuosi venti di Libeccio e Scirocco che potranno soffiare con raffiche fino a 100 km/h provocando anche intense mareggiate sulle coste esposte. “Data la provenienza delle correnti – spiega Sanò – le regioni che saranno interessate da burrasche e anche da piogge abbondanti saranno principalmente quelle tirreniche, quindi Toscana, Lazio, Campania, ma pioverà parecchio anche al Nord e in Sardegna. Le precipitazioni potranno assumere carattere di temporale lungo le coste e di nubifragio sulle zone a ridosso dei rilievi appenninici mentre in montagna sarà la neve a farla da padrone”. Gli intensi corpi nuvolosi che si susseguiranno a partire da giovedì continueranno a interessare l’Italia anche nel weekend e soprattutto sulle regioni centro-meridionali tirreniche. (ANSA).