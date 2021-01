FC Messina, Rigoli attacca: “Campionato falsato”

MESSINA – “Non abbiamo a nostra disposizione i tamponi molecolari come i professionisti, quindi chiaramente siamo stati costretti a fermarci. Sia che le partite si rinviino o meno, questo campionato è da ritenersi falsato”. A dirlo è il tecnico dell’FC Messina, Pino Rigoli. Intervistato da La Gazzetta del Sud, l’allenatore dei peloritani ha poi proseguito: “Se la conclusione del torneo dovesse slittare non sarebbe la fine del mondo, anche perchè ritengo che al termine del girone di andata ci sarà una pausa per consentire di disputare tutti i recuperi”.

Per quanto concerne il mercato, Rigoli ha poi concluso: “Capitolo attaccante? Aspettiamo di recuperare Caballero, ma è chiaro che il nostro reparto offensivo sarà rinforzato e sono sicuro che ad arrivare sarà un bomber importante”.