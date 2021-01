Il Tribunale di Napoli ha assolto – con la formula ‘il fatto non sussiste’ – l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Era imputato per concorso in peculato in relazione all’appropriazione di 13 volumi trafugati dalla Biblioteca dei Girolamini di Napoli, libri consegnati all’imputato dall’ex direttore della biblioteca Massimo Marino De Caro.

I pubblici ministeri partenopei avevano chiesto la condanna a sette anni.

L’inchiesta aveva avuto anche un capitolo milanese con il sequestro di 40 mila volumi a Dell’Utri, poi restituiti in seguito l’archiviazione del procedimento.

Dell’Utri ha finito di scontare una condanna per mafia e in primo grado gli sono stati inflitti dodici anni al processo sulla Trattativa Stato-mafia.